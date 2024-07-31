Afyonkarahisar Belediyesi, kentteki ilk 'Halk Lokantası'nı açarak sosyal dayanışma ve paylaşma kültürünü teşvik ediyor. Güvenevler Mahallesi’nde, Engelsiz Gastronomi Merkezi'nin yanında bulunan lokanta, haftanın belirli günlerinde uygun fiyatlarla yemek hizmeti verecek.

Halk Lokantası’nın açılışı, Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları Ekiplerinin gösterileriyle başladı. Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın katılımıyla gerçekleşen törende, Başkan Köksal bir konuşma yaptı.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Afyonkarahisar'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Artan maliyetlere rağmen halk adına halktan yana yönetim nasıl olur, büyük bir örneğini sergiliyoruz. Bu lokanta, toplumsal dayanışmamızın ve paylaşma kültürümüzün bir sembolüdür. Burada, her kesimden insanın bir araya gelerek sıcak ve lezzetli yemeklerle buluşmasını hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Halk Lokantası, hafta içi ve cumartesi günleri 11.30-14.30 saatleri arasında açık olacak. Pazar ve resmi tatillerde kapalı olacak.

Lokantada dört çeşit yemek, 75 liradan sunulacak.

Lokanta, hem ekonomik hem de sosyal açıdan toplumun farklı kesimlerine hitap ederek paylaşım ve dayanışma kültürünü güçlendirecek. Açılış etkinliği ve lokantanın iç mekanından fotoğraflar, hem sosyal hem de kültürel boyutunu yansıtacak şekilde yer alabilir.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin sosyal projeleri ve halk odaklı hizmetleri hakkında daha fazla bilgiye belediyenin resmi web sitesinden ulaşılabilir.