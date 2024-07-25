Afyonkarahisar’da 29 yaşındaki inşaat işçisi çalıştığı binadaki iskelenin ikinci katından aşağı düşerek ağır yaralandı.

Olay, Kanlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bir inşaatta çalışan M.B. (29) isimli işçi çalışma yaptığı iskelenin ikinci katından dengesini kaybederek aşağı düştü.

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Şahsın düştüğünü gören diğer işçiler ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulans ile M.B.’yi hastaneye kaldırdı. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA