Afyonkarahisar’da merkezdeki 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları, kentteki polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine iş yerlerine yapılan incelemede, hırsızların pencerelerden girerek 1 dizüstü bilgisayar, 4 bin TL nakit para ve 1 kredi kartı çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, bu suçların sorumlusunu bulmak için kapsamlı bir araştırma başlattı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, hırsızlık olaylarının 4 suç kaydı bulunan M.Y. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Polis ekipleri, M.Y.’nin izini sürerek çaldığı dizüstü bilgisayarla birlikte yakaladı. Şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

M.Y., mahkeme tarafından tutuklandı. Çalınan dizüstü bilgisayar, adli işlemler tamamlandıktan sonra sahibine teslim edildi.