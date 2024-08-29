Afyonkarahisar’da çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Hırsızlık operasyonu: Şahıs tutuklandı

Güvenevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerinden 9 adet kalorifer peteği, bir delici matkap, 2 stoker rayı, krom soba gövdesi ve çeşitli hurda malzemelerinin çalındığı ihbarını alan polis, olayın zanlısının A.G. olduğunu belirledi. Yenice Mahallesi'nde 5 adet akünün çalındığı başka bir şikayetle de karşılaşan emniyet güçleri, tüm ipuçlarını bir araya getirerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan operasyon sonucunda A.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.