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Yaralı ların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralanan 14 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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