Afyonkarahisar'da IŞİD terör örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan yedi kişiden dördü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik özel harekat destekli yapılan operasyonlarda yedi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından S.M., S.E., M.A. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.