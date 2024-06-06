Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Çay ilçesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için yer seçimi kararlaştırıldı. Afyonkarahisar’ın doğal kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, tarımsal rekolte payının arttırılması, çevresel etkilerin yönetimi ve yeni istihdam imkanları oluşturmak amacıyla Çay İlçesi Kadıköy’de bulunan 2 bin 900 dekarlık alanda; Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TDİOSB) kurulması için çalışmalar hızla sürüyor.

Kurumların görüşlerinin alınması sonrası Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz başkanlığında Vali Yardımcısı V. Harun Reşit Han, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve kurum temsilcilerinin katılımı ile yer seçimi ve kesinleştirme toplantısı gerçekleştirildi. Jeotermal Isıtmalı Seracılık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanan 2 bin 900 dekarlık alana dair ilgili tüm yetkililerin görüşlerinin alındığı toplantıda, organize sanayi bölgesinin belirlenen mevcut alanda kurulması kararı alındı. Yasal prosedürler ve detay çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 ila 3 aylık süreçte Müteşebbis Heyeti çalışmalarının başlaması planlanıyor.

Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin üretime geçmesi ile Afyonkarahisar’ın 2 bin 400 dekarlık sera alanı 4 bin 400 dekara yükselmiş olacak. Ayrıca, yaklaşık 2 bin 500 kişilik istihdam da öngörülüyor.