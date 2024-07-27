Aranan şahıs jandarmanın takibi ile tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, kasten yaralama suçundan aranan Ö.A. isimli şahıs yakalandı.

Ekipler hedefe ulaştı

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan incelemelerde, Ö.A.'nın kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Göçerli Köyünde eşzamanlı operasyon

Şahsın izini süren jandarma ekipleri, Dinar ilçesine bağlı Göçerli köyünde yaptığı operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmanın ardından, Ö.A. mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Adaletin sağlanması adına önemli bir adım atıldı; Ö.A.'nın yakalanması, toplum güvenliğini artıran başarılı bir operasyonun sonucudur.