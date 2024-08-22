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Jandarma ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yakalanan K.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen önleyici kolluk devriyesi sırasında, kasten yaralama suçundan hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.B. isimli şahıs, Sadıkbey Mahallesi'nde saklandığı yerde tespit edildi.

Kasten yaralama suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B., Afyonkarahisar 'da jandarma ekiplerinin başarılı operasyon uyla yakalandı.

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