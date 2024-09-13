Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasını engellemek amacıyla başlattıkları çalışma kapsamında kent merkezinde bir kahvehaneye baskın düzenledi. Kumar oynandığını tespit eden ekipler, kahvehane sahibi İ.T. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan işlem yaptı.

Masa üzerinde bulunan 3 bin 560 TL’ye el konulurken, kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 32 bin 125 TL para cezası kesildi. Baskın sonrası, iş yerinin geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.