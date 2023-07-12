Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Bulvarı ve Yeşilyol'da aydınlatma projesi kapsamında alt yapı ve kazı çalışmalarından sonra deformasyona uğrayan kaldırımların söküldüğü belirtildi.

Kaldırımların daha sağlam ve modern görünüme sahip olması için beton parke ve bordür taşları döşendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üst yapı seferberliği kapsamında kendi tesisimizde ürettiğimiz taşlar yollarımızı süslemeye devam ediyor. İhtiyaç duyulan güzergahlarda kaldırımlar yenileniyor. Kaldırımlara döşenen taşlar Yüntaş'a ait parke fabrikasında üretilirken, söz konusu caddelerden sökülen doğal parke taşları ise şehrimizin farkı bölgelerinde değerlendirilecek. Yaklaşık 16 bin metrekare alanı kapsayan Ordu Bulvarı ve Yeşilyol'daki kaldırımların yanı sıra önümüzdeki süreçte şehrimizin farklı noktalarında da kaldırım yenileme çalışmalarına devam edilecek."