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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da geride kalan yıllarda beldede geleneksel olarak yapılan organizasyonun, 24 yıl sonra yeniden başlamasının sevindirici olduğuna dikkati çekti.

Şahin, organizasyonu ilerleyen yıllarda daha da büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun katkılarıyla, Karaadilli Kültür Yaşatma Derneği ve Karaadilli Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen güreşlerin açılışında konuşan Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin, organizasyonda 10 baş pehlivan ın yer aldığını söyledi.

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