Afyonkarahisar'ın İşıklar beldesinde meydana gelen trajik olayda, evlerinden silah sesleri gelmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, evde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, R.E. (34) ve karısı D.E.'nin (33) hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Aynı tabancayla intihar

İlk belirlemelere göre, karı koca aynı tabancayla intihar etti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.