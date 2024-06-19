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Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ile araçtaki M.S.S (19) ve K.R.E. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

K.T. (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Balçıkhisar-Yıprak köy yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybermesi sonucu yol kenarındaki kayalığa çarptı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde " pat pat " olarak tabir edilen tarım aracı nın kayalığa çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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