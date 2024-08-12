Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın dorsesine çarptı ve kazada 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Otomobil tırın dorsesine çarptı

Edinilen bilgilere göre, R.K. (53) yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu üzerindeki Çalışlar Kavşağı'nda, N.A. (48) yönetimindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan M.Ö. (57), Ş.K. (39), Ü.E.K. (8) ve E.K. (3) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesi var

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü R.K.'nin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.