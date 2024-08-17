Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde, evinin bahçesine kenevir ekerek esrar üretimi yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik jandarma operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 55 gram esrar, 5 kök kenevir, 5 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.S. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve bu kenevirlerden esrar ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Elde edilen ihbar doğrultusunda, Jandarma ekipleri K.S.’nin Kayıhan beldesindeki evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alındı

Operasyon sırasında, narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda, 55 gram esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Ayrıca, evde ruhsatsız olarak bulundurulan 2 av tüfeği de ele geçirildi.

Olayın ardından, K.S. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.