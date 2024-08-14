Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, “kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak” ve “tutuklunun kaçması” suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan M.C.A. isimli şahsın varlığı tespit edildi.

Ekipler, M.C.A.’nın Çobanlar ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında, şüpheli şahıs bulunamadı. Ancak, ekipler evin bahçesindeki saman balyalarından şüphelenerek detaylı bir arama gerçekleştirdi. Saman balyalarını kaldıran jandarma ekipleri, balyaların altında gizli bir bölme buldu. Bu gizli bölmede, M.C.A.’yı saklanırken buldu. Şahıs, saklandığı bölmeye halı, yastık ve yorgan koyarak uzun süre gizlenmişti.

Gözaltına alınan M.C.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından gizli bölme ve kullanılan saklanma yöntemine dair detaylı bir rapor hazırladı.