Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, evlerinde ve arazilerinde yasadışı kenevir ekimi yapan iki kişi jandarma tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yakalandı. Operasyonda 110 kök kenevir, 4 bin 391 gram esrar ve 128 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ev ve arazilere baskın yapıldı

Jandarma ekipleri, H.T. ve C.T. isimli şahısların yasadışı kenevir ekimi yaptığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslerdeki ev ve arazilere yapılan baskında, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı titiz bir arama gerçekleştirildi. Aramada, yasadışı ürünler ve kenevir tohumları bulundu.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şahısların, operasyon sırasında narkotik köpekleri tarafından yapılan aramalar jandarma kamerasıyla anbean kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.