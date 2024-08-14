Afyonkarahisar'ın önemli tarım merkezlerinden biri olan Şuhut ilçesinde, kışlık agria cinsi patatesin hasadı tüm hızıyla devam ediyor. 15 bin dekarı sözleşmeli olmak üzere toplamda 40 bin dekar alanda ekimi yapılan bu patates türünün kilogram fiyatı 5 ile 8 TL arasında değişiyor. Bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu belirten patates üreticisi İbrahim Eroğlu, "Bu yıl afetlerden uzak, verimli bir sezon geçirdik. Günlük olarak yaklaşık 7-8 ton patates sevkiyatı yapıyoruz ve bu süreç yaklaşık 45 gün sürecek. Ancak, fiyatların artması için ihracata ihtiyaç duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Gün doğumundan batımına kadar çalışıyorlar

Şuhut'ta çalışan tarım işçileri de, zorlu koşullarda ekmek mücadelesi veriyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sedat İnan, sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çalıştıklarını belirterek, "Tarım işçisiyiz, şubat ayından bu yana çalışıyoruz. Yevmiyemiz günlük 800-1000 TL arasında değişiyor" dedi.