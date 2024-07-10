Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kendisini kombi tamircisi olarak tanıtan bir şahısın hırsızlık girişimi polis tarafından önlendi. Edinilen bilgilere göre, ilçede birkaç eve kombi tamiri bahanesiyle giren şahsın asıl amacı hırsızlık yapmakmış.

Gözaltına alındı

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan takip ve operasyon sonucunda şahıs, adı E.Y. olan şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, bir evden çalınmış olan ziynet ve değerli eşyalar ele geçirildi. Hırsızlık olayının detayları üzerinde ise çalışmalar sürüyor. Yakalanan şüpheli E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.