Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, bazı vatandaşlar, evlerine kombi tamiri bahanesiyle gelen bir şahsın hırsızlık yapmaya çalıştığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şahsı takibe aldı ve gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesi

Emniyetteki ifadesinde E.Y. adlı şahıs, kendisinin hiçbir şekilde hırsızlık veya dolandırıcılık girişiminde bulunmadığını savundu. İfadelerinin ardından serbest bırakılan E.Y., suçlamaların temelsiz olduğunu ve olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.

İhbar sahibinin teyidi

E.Y.’nin serbest bırakılmasının ardından, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık ihbarında bulunan kişi, emniyete gelerek şahsın kendisini soygun girişiminde bulunmadığını teyit etti.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ise konuyla ilgili detaylı inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor.