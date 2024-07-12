Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi yakınlarında, Osmanköy köyü civarında yaşanan trafik kazasında, bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı ve ters dönerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Kaza, sabah saatlerinde İhsaniye ilçesi Osmanköy köyü yakınlarında meydana geldi. 26 AHB 830 plakalı otomobili kullanan Z.Ö., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolü yitirdi. Kontrolden çıkan araç, yoldan savrularak takla attı ve

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Araçta bulunan sürücü Z.Ö. ve yanındaki İ.Ö. kazada yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumları hakkında henüz bir bilgi verilmezken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.