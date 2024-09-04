Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, bir ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın detaylarına göre, H.S. (39) yönetimindeki ambulans, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak şarampole düştü.

2'si hemşire 5 yaralı var

Kazada, ambulansın sürücüsü ile araçtaki hemşireler Ö.T. (39) ve S.T. (26) ile otomobildeki A.T. (65) ve Y.T. (20) yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralıları hastanelere sevk etti. Yaralılardan A.T. ve Y.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, inceleme başlattı