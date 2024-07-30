Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Traktörün ortadan ikiye bölünmesi, kazanın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.

Kazanın detayları

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.B.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle R.Ç’nin kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye bölündü.

Yaralılar tedavi altına alındı

Kazada, her iki araç sürücüsü M.B.Y. ve R.Ç. ile D.Ç. isimli yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.