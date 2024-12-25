Afyonkarahisar’ın Yenice Mahallesi’nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün devrilmesine neden olan kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerinde polis inceleme başlattı.

Olayın detayları

Kaza, dün akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 03 ADB 197 plakalı otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan 03 M 0018 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi ve bir süre sürüklendi.

Yaralıların durumu

Minibüs şoförü ile araçta bulunan yolculardan M.Ç., R.A., H.İ.V. ve M.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kameraları kaydetti

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla minibüsün devrilip sürüklendiği anlar net bir şekilde görülüyor.