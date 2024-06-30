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Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüleri, Milli Eğitim Müdürlüğü Kendin Yap Atölyesi koordinatörleri, Yeşilay Gönüllüleri, çok sayıda koruyucu aile ve koruyucu aile yanında kalan çocuklar katıldı.

Oluşturulan oyun alanlarında keyifli vakit geçiren çocuklar, palyaço ve yüz boyama etkinliklerine katıldı.

Afyonkarahisar'da silahla öldürülen kişinin karısı ile arkadaşı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da silahla öldürülen kişinin karısı ile arkadaşı gözaltına alındı

Devlet Bahçeli Parkında düzenlenen şenlikte dans gösterisi sunuldu. Etkinlik te çocuklar ve ailelerinin katıldığı yarışmalar düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da " Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen şenlik te, koruyucu aileler ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

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