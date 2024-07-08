Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından KPSS'ye girecek adaylar için yapılan yazılı açıklamada, KPSS Lisans sınavına girecek adaylardan nüfus cüzdanını kaybedenlerin, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden imzalı, mühürlü, barkodlu ve kare kodlu "Geçici Kimlik Belgesi" alabilecekleri belirtildi. Bu belge, adayların sınava girebilmesi için geçerli sayılacak.

Özel mesai saatleri belirlendi

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, sınav öncesi ve sınav günü için özel mesai saatleri belirledi. Kurum, 14 Temmuz 2024 Pazar günü 07.00-14.30, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü 07.00-14.30 ve 21 Temmuz 2024 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu saatler arasında adaylar, kimlik belgelerini temin edebilecekler.

Bu düzenleme, sınav günü kimlik sorunu yaşayacak adaylar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Adaylar, nüfus cüzdanlarını kaybetmeleri durumunda bile sınava katılabilecekler.