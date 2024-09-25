Afyonkarahisar'da polis, bir iş yerinde düzenlediği operasyonla kumar oynayan dört kişiyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki bir mekanda yasa dışı kumar oynandığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti.

25 bin 700 TL idari para cezası

Polis, iş yerine gerçekleştirdiği baskında masa üzerinde 2.000 TL nakit para ve iskambil kağıtları buldu. Baskın sonrasında iş yeri sahibi M.D., "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçlamasıyla şüpheli olarak işlem görürken, masada kumar oynayan dört kişiye toplamda 25.700 TL idari para cezası kesildi.