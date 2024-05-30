Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında, kurbanlık hayvanların taşınması sırasında uyulması gereken kuralların yerine getirilip getirilmediği titizlikle incelendi.

Denetimlerde durdurulan araçlardaki hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol edilerek kimlik bilgilerinin doğruluğu ve hayvan hareketlerinin kayıtlı olup olmadığı incelendi. Ayrıca veteriner hekimler tarafından hayvanların sağlık durumları gözden geçirildi. Sağlık kontrollerinde herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığına özellikle dikkat edildi.

Yetkililer, bu denetimlerin hayvan sağlığını ve refahını korumak, aynı zamanda vatandaşların sağlıklı kurbanlık hayvanlara ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Kurban Bayramı'na kadar belli aralıklarla devam edecek olan denetimlerin, bayram süresince de sürdürüleceği ifade edildi.