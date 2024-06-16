Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı sabahın erken saatlerinde kurbanlıkların kesilmesi ile başladı. Hayvan kesimi esnasında istenilmeyen kazalar da yaşandı. Kentte 20’ye yakın kişi kesici aletler ve hayvan tepmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Yaralanan şahıslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük bir bölümünün ellerinden bıçakla yaralandıkları görüldü. Yaralananların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

Editör: Ferhat Yiğit Adıgüzel