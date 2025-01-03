Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tavuk ve tavuk ürünleri üretiminin yapıldığı işletmede, alınan numunede kuş gribi tespit edildi. Tavuk, yumurta, yem, gübre ve benzeri ürünlerin imha edildiği işletmenin faaliyetleri durduruldu. İlçedeki bazı mahalle ve köylerde de karantina uygulaması getirildi.

Afyonkarahisar İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Çakır Mahallesi sınırlarında bulunan tavuk ürünleri üretiminin yapıldığı işletmeden, 30 Aralık 2024 tarihinde numune alınarak, Konya Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Numunelerde yapılan incelemede tavuk vebası- kuş gribi (Avian influenza) tespit edilmesi üzerine işletme çevresindeki üç kilometre yarıçaplı alanda koruma, 10 kilometre yarıçaplı alanda gözetleme bölgesi oluşturulması kararlaştırıldı.

Çevredeki tavuk işletmeleri karantinaya alındı

Jandarma tarafından işletme etrafında 24 saat güvenlik önlemi alınırken, işletmedeki tavuk, yumurta, yem, gübre ve benzeri tespit edilerek, imha edildi. İşletme içerisindeki araç ve ekipmanlar dezenfekte edildi. İşletmede üretim durduruldu.

Diğer yandan koruma bölgesi olarak karantinaya alınan çevredeki tavuk işletmeleri ile ilçe merkezlerindeki mahallelerin yanı sıra, Koçgazi, Reşadiye, Yayman, Celiloğlu, Örenkaya, Kusura, Gökçalan, Susuz, Karacaören, Selçik, Karkın, Bekteş, Dutağaç, Akin, Koçhisar, Gürsu, Baştep köylerinde kanatlı hayvan ve kanatlı hayvan ürünlerinin satışının ikinci bir emre kadar veteriner hekim gözetiminde yapılmasına karar verildi.