Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada tam 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya imza atan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyon anı polis kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaçakçılıkla mücadele operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli bir tırı durdurdu. Şehir merkezinde emniyet müdürlüğü bahçesine çekilen araçta detaylı bir arama gerçekleştirildi.

Tırdan 3 milyon 600 bin adet makaron çıktı

Yapılan aramalarda koliler içerisine gizlenmiş şekilde 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Piyasa değeri oldukça yüksek olan bu ürünlerin yasa dışı yollarla satılmasının önüne geçildi. Kaçak makaronların, vergi kaybına neden olmasının yanı sıra, halk sağlığı açısından da ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

Polis kameraları operasyonu kaydetti

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, operasyonun her anı polis kameraları tarafından kaydedildi.