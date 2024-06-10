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Kazanın sebebi ise araştırılıyor.

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kazada motosikletten yere düşen R.B., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından R.B. hastaneye kaldırıldı. R.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşti. M.K. yönetimindeki 03 AEC 025 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple 15 yaşındaki R.B.’nin kullandığı 03 AFS 836 plakalı motosiklet le çarpıştı.

Çanakkale'de hasat için kritik uyarı!

Çanakkale'de hasat için kritik uyarı!

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