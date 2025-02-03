Afyonkarahisar’da eğitim öğretiminin başlamasıyla birlikte, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 24 okul servis aracını kontrol ederek, kurallara uymayan araçlara cezai işlem uyguladı.

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Denetimler hız kesmeden devam ediyor

Denetlenen araç sayısı: 24 okul servisi
Kesilen ceza: 2 okul servisi aracına toplam 4.334 TL

İleri tarihlerde denetimler sürecek

Jandarma ekipleri, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin etkili olacağı ve kurallara uymayanların cezalandırılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA