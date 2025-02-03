Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekipleri, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin etkili olacağı ve kurallara uymayanların cezalandırılacağı ifade edildi.

İlaç fabrikasında patlama: Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İlaç fabrikasında patlama: Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Afyonkarahisar ’da eğitim öğretiminin başlamasıyla birlikte, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim ler sıklaştırıldı. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 24 okul servis aracı nı kontrol ederek, kurallara uymayan araçlara cezai işlem uyguladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.