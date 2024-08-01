Afyonkarahisar'da Ölümlü Kaza! 5 Yaralı Var

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Gömü beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Kaza, otomobilin, araca arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın detayları

Kazanın, M.C.D. (55) idaresindeki otomobilin, henüz belirlenemeyen bir nedenle D.M. (36) yönetimindeki araca çarpmasıyla meydana geldiği öğrenildi. Çarpışma sonucunda her iki sürücü ile araçlarda bulunan H.K. (68), A.M. (14), E.M. (8) ve E.M. (7) yaralandı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak, yaralılardan H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma soruşturma başlattı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.