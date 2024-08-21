Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilirken, bölgede yeniden yeşillendirme çalışmaları için kapsamlı bir plan hazırlandı.

Yangın kontrol altına alındı, 1 gözaltı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kırka beldesi yakınlarında çıkan ve hızlı bir şekilde kontrol altına alınan yangınla ilgili detayları paylaştı. Yangının sigara izmaritinden kaynaklandığına dair bulgular bulunduğunu belirten Yiğitbaşı, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve savcılık tarafından ifadesinin alınarak soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

200 personel ile soğutma çalışmaları sürüyor

Yangına müdahale çalışmaları, 8 helikopter ve 3 uçakla havadan destek sağlanarak yürütüldü. Yerden ise 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 14 itfaiye aracı ve çeşitli iş makineleri ile yangın söndürme işlemleri gerçekleştirildi. Vali Yiğitbaşı, yangının sabah saatlerinde 200 personel ve 19 gönüllüyle kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Yeniden yeşillendirme süreci

Yangın nedeniyle zarar gören alanlarda yapılacak yeniden yeşillendirme çalışmaları hakkında bilgi veren Yiğitbaşı, toprak işlemesi ve temizlik işlemlerinin ardından ağaç dikimi yapılacağını belirtti. "En geç 2025’in sonbaharında ağaçların dikilmiş ve bölgenin eski haline dönmüş olmasını hedefliyoruz" diyen Yiğitbaşı, bu sürecin doğal ekosistemin eski haline kavuşması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara uyarı

Vali Yiğitbaşı, iklim değişikliği, yağışların azalması ve dikkatsizliklerin bu tür üzücü olaylara yol açtığını belirterek, bu tür olaylarla başa çıkabilmek için halkın daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren tüm kurumlar ve komşu illere teşekkür eden Yiğitbaşı, "Umuyoruz böyle üzücü olaylarla bir daha karşılaşmayız" dedi.