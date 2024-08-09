Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. V.K. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, V.K. ve yanındaki R.K., kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Kazanın ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.