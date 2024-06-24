Edinilen bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 09 YC 210 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı ve şarampole devrildi. Araç hurdaya dönerken, sürücü şans eseri yaralanmadı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvurulan ve araçta teknik incelemeler yapılan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada şans eseri yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobilin şarampole devrilme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam başlatıldı.