Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yön tabelalarına çarptı. Kaza sonucunda araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Araç yön tabelalarına çarparak durdu

Kaza, Sandıklı ilçesi Yolkonak köyü yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, S.K.K. yönetimindeki 06 AT 0741 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki yön tabelalarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü S.K.K. ile birlikte araçta bulunan P.Ü. yaralandı.

Jandarma inceleme başlattı

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralıları hızla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmezken, kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.