Bunlar da ilginizi çekebilir

Araçta yolcu olarak bulunan G.Ö. (44) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz gazisi o gün yaşanılanların unutturulmamasını istiyor

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz gazisi o gün yaşanılanların unutturulmamasını istiyor

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.