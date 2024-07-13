FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz gazisi o gün yaşanılanların unutturulmamasını istiyor
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
N.K. idaresindeki 34 HKL 325 plakalı otomobil, Başkonak köyü yakınlarında takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan G.Ö. (44) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: aa