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Yaralı lardan Ö.Y.K ve N.T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza da yarlanan sürücü ile N.T, M.K, H.Ş.Y ve C.B.Y Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne (AFSÜ) kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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