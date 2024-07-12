Olay, Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen aracın motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracı yol kenarına çekerek itfaiyeyi aradı. Bu esnada çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleriyle yardıma koştu.

İnceleme başlatıldı

Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışmaları yaptı.