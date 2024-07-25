Afyonkarahisar'ın Değirmendere köyünde bir evin silah imalathanesine dönüştürüldüğü ve burada ruhsatsız silahların üretildiği ortaya çıktı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli A.G. gözaltına alındı.

Kurusıkı tabancaların namluları açıldı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde yaşayan A.G.’nin evinde silah imalatı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan baskında, A.G.’nin kurusıkı tabancaların namlularını açarak gerçek silah haline getirdiği ve bu silahların satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi

Operasyonda, A.G. gözaltına alındı ve evinde yapılan aramada birçok silah ve mühimmat bulundu. Ele geçirilenler arasında ruhsatsız bir tabanca, ruhsatsız bir av tüfeği, 11 silah kabzası ve 2 mermi yer aldı.

Soruşturma devam ediyor

Şüpheli hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.