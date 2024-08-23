Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, düğün ve diğer kutlamalarda havaya ateş açma olaylarını önlemek amacıyla yeni bir adım attı. Toplumsal bilinci artırmak için hazırlanan görseller, şehrin farklı yerlerinde bulunan elektronik billboardlarda yer aldı.

"Mutluluğa gölge düşürmeyin"

Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da paylaşılan kampanyada, "En mutlu günlerin hüzne dönüşmemesi adına bu tür etkinliklerde daha duyarlı olunması gerekiyor" ifadesi kullanıldı. Kampanyanın en dikkat çeken mesajı ise, "Havaya atılan her kurşunun mutlaka geri dönüşü olacaktır" şeklinde oldu.

Cezai işlemler uygulanacak

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, düğünlerde silah kullanmanın ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarırken, bu tür olaylara karışanlar hakkında adli ve idari işlemlerin uygulanacağını da belirtti.