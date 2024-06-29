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Afyonlu sporcu Fatma Yılmaz gurur oldu

Bunun üzerine B.Z.Ç. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.Z.Ç, eşini gönül ilişkisi yaşadığı İ.Ö'nün öldürdüğünü itiraf etti.

B.Z.Ç, eşi H.Ç'nin (24) 26 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, durumu polise bildirdi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi nde otomobil inde silahla öldürülmüş halde bulunan kişinin karısı ile arkadaşı yakalandı.

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