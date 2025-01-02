Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirlerine av tüfekleri ve tabancalarla ateş etti.
Kavgada, H.G, (47) N.K. (47) ile H.G. (49) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.G. (47) ile N.K. (47) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kolundan yaralanan H.G'nin (49) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri, yedi şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilişkin soruşturma devam ediyor.