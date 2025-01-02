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Olayla ilişkin soruşturma devam ediyor.

Jandarma ekipleri, yedi şüpheliyi gözaltına aldı.

Kolundan yaralanan H.G'nin (49) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.G. (47) ile N.K. (47) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada, H.G, (47) N.K. (47) ile H.G. (49) yaralandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirlerine av tüfekleri ve tabancalarla ateş etti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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