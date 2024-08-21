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Önleyici kolluk devriyesi, eğlence alanına farklı noktalardan yaklaşarak durumu kontrol altına aldı. S.A. ve M.Ç. isimli şahıslar, pompalı tüfeklerle havaya ateş ederken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, yakalanan şahısların üzerinde bulunan 2 adet seri numarası bulunmayan av tüfeğine el koydu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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