Afyonkarahisar’ın Merkez Sülümenli beldesinde düzenlenen asker eğlencesinde meydana gelen silah kullanımına jandarma hızlı müdahalede bulundu. 20 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlencede havaya ateş açıldığı ihbarını aldıktan sonra hemen harekete geçti.
İki tüfeğe el konuldu
Önleyici kolluk devriyesi, eğlence alanına farklı noktalardan yaklaşarak durumu kontrol altına aldı. S.A. ve M.Ç. isimli şahıslar, pompalı tüfeklerle havaya ateş ederken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, yakalanan şahısların üzerinde bulunan 2 adet seri numarası bulunmayan av tüfeğine el koydu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA