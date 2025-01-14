Kentte sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, Afyonkarahisar'ın simgesi Karahisar Kalesi'ni gizemli bir güzelliğe bürüdü. Sis bulutları arasında kalan kale, seyredenlere adeta büyülü bir atmosfer sundu.

Dron ile kaydedilen eşsiz görüntüler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, bu etkileyici manzarayı dron ile kayıt altına aldı. Yılmaz'ın çektiği görüntüler, kaleyi ve çevresini kaplayan sisi detaylı bir şekilde gösteriyor. Video, Aydın Baş'ın Hang Drum enstrümanı eşliğinde hazırlandı, bu da görüntülere ekstra bir huzur ve mistisizm katıyor.

Sosyal medyada büyük ilgi

Yayınlanan video, sosyal medyada hızla yayılarak büyük beğeni topladı. Kullanıcılar, Karahisar Kalesi'nin sisli ve mistik görüntüsünü ve videonun sanatsal dokunuşunu özellikle takdir ettiler. Bu etkileyici görüntüler, Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin ne kadar etkileyici olduğunu bir kez daha kanıtladı.