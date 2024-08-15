Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen büyük hırsızlık olayı, bölgedeki güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Şehirdeki bir besihaneden 400 bin TL değerinde 1 ton bağırsağın çalındığı bildirildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada, şüphelilerden biri yakalanırken, diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın detayları

Hacı Musa Mahallesi'nde yaşayan işyeri sahibi M.D., besihanesinde bulunan 4 varil içindeki bağırsağın çalındığını fark ederek polise başvurdu. Çalınan bağırsağın piyasa değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu öğrenildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayla ilgili olarak yaptıkları incelemelerde hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin H.D. ve iki diğer şahıs olduğunu belirledi.

Şüphelilerin adliyede işlemleri sürüyor

Şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, titiz bir takip sonucu H.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.D.'nin, diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çalınan bağırsağın polis tarafından ele geçirildiği ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.