Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sandıklı Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen geleneksel Sokak Futbolu Turnuvası, büyük bir heyecanla start aldı.

50 takımın katılımıyla Sandıklı'da spor ve birliktelik rüzgarı

50 takımın mücadele ettiği turnuvanın açılışı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda görkemli bir törenle yapıldı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılış konuşmasında turnuvanın gençler için önemine vurgu yaptı. Kasapoğlu, "Sokak futbolu, gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Bu turnuva sayesinde gençlerimiz spor yaparken arkadaşlıklarını pekiştiriyor ve yeni dostluklar kuruyor. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik merkezinden renkli etkinlikler

Turnuvanın yanı sıra Sandıklı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ebru sanatı, satranç ve dart atma etkinlikleri de katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Ebru etkinliğinde gençler, su üzerinde renklerle dans ederken, satrançta ise strateji ve zeka dolu mücadeleler yaşandı. Dart atma etkinliğinde ise katılımcılar, nişan almanın ve isabet ettirmenin keyfini çıkardı.